Cauca: en Buenos Aires avanza proceso de preagrupamiento de las Farc

El secretario de Gobierno de Buenos Aires, José Manuel Popó, expresó que los guerrilleros de las Farc empezaron el proceso de preagrupamiento en un sector limítrofe con el municipio de Suárez, en el norte del departamento del Cauca.

De acuerdo al funcionario, autoridades locales han tenido reuniones con los integrantes de la Comisión Tripartita conformada por delegados de las Farc, el Gobierno y la ONU, para garantizar que todas las actividades se cumplan sin contratiempos.

“Tuvimos una reunión en Timba con el comité, y se pudo conocer la misión de ellos que tiene que ver con el tema de verificar el cese al fuego que se está cumpliendo”, explicó.

Inicialmente, los subversivos se preagruparán entre los sectores de El Porvenir y Agua Blanca, límites de estos dos municipios, y posteriormente se trasladarán a la vereda Los Robles, Buenos Aires, donde fue establecida la zona veredal en el marco del proceso.

Cauca cuenta con dos zonas veredales en los municipios de Buenos Aires y Caldono, y un punto transitorio de normalización localizado en Miranda.