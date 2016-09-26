Cauca: en Argelia piden que Gobierno haga presencia tras la firma del acuerdo

En el marco de la firma de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc que se dará hoy en Cartagena, el alcalde de Argelia, Cauca, Diego Aguilar, aseguró que para su comunidad significa el inicio de una nueva era que les permitirá vivir tranquilos y salir adelante.

El mandatario reconoció que hay miedos que deben vencerse con apoyo de la institucionalidad, entre ellos el de la seguridad, convivencia y la aparición de otros grupos armados en la región, ante los vacíos que dejarán las Farc.

“Estamos muy contentos, creemos que estos acuerdos nos benefician en gran medida, quizá somos una de las comunidades más beneficiadas a nivel nacional. Hoy nos disponemos a que unidos entre instituciones, comunidad, apoyo del Gobierno Nacional vamos a salir adelante”, señaló.

El Alcalde dijo que la Fuerza Pública debe ganarse la confianza de las comunidades para fortalecer los lazos de convivencia, ahora que podrán hacer más presencia en estos territorios.

Argelia es uno de los municipios con mayor número de víctimas en el departamento del Cauca, donde en sectores como El Mango se registraron cruentas y permanentes confrontaciones entre la guerrilla y la Fuerza Pública.