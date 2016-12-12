Cauca: alcalde de Caldono confirma retrasos en concentración de las Farc

En el departamento del Cauca continúa la expectativa luego que las Farc denunciaran retrasos por parte del Gobierno Nacional . Foto: Colprensa( Thot )

En el departamento del Cauca continúa la expectativa luego que las Farc denunciaran retrasos por parte del Gobierno Nacional en la adecuación de las zonas veredales donde los subversivos iniciarán la concentración y el proceso de desarme.

Inicialmente, la guerrilla señaló que no hay trabajos en la zona veredal de La Elvira, jurisdicción del municipio de Buenos Aires, y ahora las autoridades locales de Caldono confirmaron que tampoco hay acciones en el sitio escogido.

El alcalde del municipio de Caldono, Paulo Piso, resaltó que la ONU ya hace presencia en la zona pero informó que no se han iniciado actividades de preagrupamiento, pues todavía no hay campamento establecido para ello.

“Estamos esperando que la logística del Gobierno Nacional para reunir a las Farc se dé. En este momento no hay nada, ya se hizo una visita por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y esperamos que se tomen las determinaciones (…)”, expresó.

El mandatario reiteró que la comisión tripartita ya inició las actividades pero confirmó las denuncias de la guerrilla, sobre los retrasos en los trabajos logísticos para proceder en el marco del acuerdo firmado.

Las Farc aseguraron que las demoras del Gobierno en la adecuación de los campamentos y otros factores como la lenta tramitación del indulto y amnistía para los guerrilleros pueden ocasionar que el proceso se dilate.