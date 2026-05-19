Cauca: 45 años de cárcel a sujeto que asesinó a un indígena. Foto: Getty Images.( Thot )

En una asamblea indígena fue condenado a 45 años de prisión un hombre identificado como Jesús Armando Tróchez, responsable del asesinato de Olmedo Pito, integrante de las comunidades en el municipio de Caloto, norte del Cauca.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de enero, en la vereda La Trampa, cuando el indígena Olmedo Pito, luego de departir con algunas personas, resultó herido con arma blanca durante una riña.

El indígena fue trasladado al hospital municipal, donde perdió la vida.

El responsable del hecho fue capturado por la comunidad, que después de aplicarle el fuete como remedio, en asamblea celebrada el 18 de enero siguiente, le impuso la sanción de 45 años de patio prestado en una cárcel del Inpec.

Una vez el homicida se recupere de los fuetazos, será trasladado a la cárcel San Isidro de Popayán, según la Fiscalía.