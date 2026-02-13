Cauca: 10 estudiantes heridos deja accidente de tránsito

Un accidente de tránsito registrado en la vía que comunica a los municipios de Piendamó y Morales, en el centro del departamento del Cauca, dejó 10 estudiantes del colegio Francisco Antonio Rada heridos.

Según las autoridades, los menores viajaban en un vehículo de servicio público tipo campero que sufrió una falla mecánica y se accidentó en el sitio conocido como Mata Redonda, jurisdicción de Piendamó.

El alcalde del municipio de Morales, Silvio Villegas Sandoval, informó que los menores son atendidos en centros asistenciales cercanos, pero que varios de ellos ya fueron remitidos a Popayán por la gravedad de sus heridas.

El mandatario denunció que varios niños se transportaban en el techo del vehículo, que era conducido por Milton Velasco, por lo cual se iniciarán las acciones e investigaciones correspondientes para establecer posibles responsabilidades.

“Algunos niños venían encima del carro y a los lados, el vehículo iba con sobrecupo y perdió una rueda delantera (…) Vamos a inspeccionar el sitio y a mirar qué responsabilidad hay”, agregó.

Directivas de la Institución Educativa advirtieron que esta situación irregular es cotidiana en la zona rural, pero que las autoridades no han hecho nada para controlarla y evitar hechos como el ocurrido este lunes.