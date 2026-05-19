Cartera morosa de Electricaribe en Córdoba superaría los 230 mil millones de pesos

Según el gerente de Electricaribe en la zona norte de Córdoba, Miguel Cuentas, la cartera morosa del departamento supera los 230 mil millones de pesos. Los estratos bajos son lo que más adeudan a la cuestionada empresa.

“En todo el departamento de Córdoba, la deuda es cercana a los 240 mil millones de pesos. Sector residencial, estratos 1 y 2 son cerca de 185 mil millones de pesos, esta es la deuda más alta y donde más tenemos por hacer”, estableció Miguel Cuentas.

De la millonaria deuda aseguró que el sector oficial adeuda cerca de 30 mil millones de pesos. “Son cerca de 30 mil millones de pesos todo lo que corresponde al sector oficial en el departamento de Córdoba y los que más adeudan son por ejemplo el hospital San Jerónimo de Montería, que tiene una deuda cercana a los 3 mil millones de pesos, hay otras deudas también bastante altas con el hospital de Tierralta, el acueducto de Tierralta pero con estas entidades logramos un acuerdo de financiación el cual estamos desarrollando, son muchas entidades”, precisó el directivo de Electricaribe.

Pese al llamado que realiza la empresa para que acudan y paguen el servicio de energía, la comunidad por su parte cuestiona el hecho de que se presenten constantes falencias en el fluido eléctrico especialmente cuando se registran fuertes lluvias en el departamento.