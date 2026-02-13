Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Capturan a jefe financiero del Bloque Libertadores de Vichada

En la operación también fueron detenidos otros dos presuntos miembros de esa organización.

Captura...... Foto: Colprensa(Thot)

Captura...... Foto: Colprensa

Caracol Radio

Las autoridades capturaron a tres integrantes de la banda criminal Bloque Libertadores del Vichada, entre ellos al jefe financiero de esta organización, identificado como alias Betoben. 

Las capturas se realizaron en los municipios de Villavicencio y Puerto Gaitán. Los otros detenidos son alias Javier y alias Transportador, quienes están señalados de hacer inteligencia para el cobro de extorsiones a ganaderos, agricultores y comerciantes en estos municipios y en Puerto López, así como de conseguir armamento, munición e intendencia para la banda. 

Los detenidos serán procesados por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada. 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir