Capturan a dos personas por minería ilegal en cercanías a Manizales

La Policía Metropolitana de Manizales, en compañía de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional - Corpocaldas, realizó un operativo especial en minas de explotación de oro que están en cercanías a los municipios de Manizales y Villamaría. El objetivo era verificar la legalidad de esta actividad y la explotación ilícita de los recursos naturales.

En este hecho dos personas fueron capturadas en la mina Pipintá ubicada en la vereda Gallinazo del municipio de Villamaría (Caldas), ya que no contaban con título minero otorgado por la Agencia Nacional de Minas y licencia ambiental otorgada por Corpocaldas.

Los dos hombres de 51 y 52 años de edad tendrán que responder por los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y fabricación, porte y tráfico de armas de fuego, municiones o explosivos.

Por otro lado, la Alcaldía de Villamaría ordenó el cierre de la mina Pipintá por el riesgo que generaba para las personas que estaban explotando ilícitamente este yacimiento minero.