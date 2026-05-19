Capturado presunto secuestrador de la docente Rosalba Ariza en Cauca

El director seccional de Fiscalías en Cauca, Raúl González Flechas, reportó la captura de de Wilson Niño Burbano, señalado como el cabecilla de la banda Los Mineros, que habría secuestrado a la profesora Rosalba Ariza Tierradentro, el 1 de noviembre en zona rural del municipio de Puracé.



Según las autoridades, la captura se produjo a las cuatro y media de la tarde de este viernes 3 de febrero en la vereda La Rivera del Llanito, municipio de Guachené, donde se escondía, para evitar la acción de la justicia.



"Este sujeto fue el encargado de la negociación con los familiares de la profesora (...) Esperamos que con la desarticulación de esta banda podamos dar con el paradero de la docente lo antes posible", dijo González Flechas.



La orden de captura, que fue ordenada por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán, se hizo efectiva durante un operativo conjunto realizado por los grupos Gaula de la Fiscalía, la Policía y el Ejercito Nacional.



"Niño Burbano, al parecer jefe de la banda Los Mineros, será imputado por cargos de secuestro extorsivo agravado en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas", sostuvo el ente investigador.



Es de recordar que Rosalba Ariza Tierradentro, profesora del municipio de Florencia, Caqueta, desapareció el 1 de noviembre del año pasado en el kilómetro 57 del corregimiento de Paletará, municipio de Puracé en el Cauca.



Por estos hechos también serán imputados Rubén Edil Muñoz y Aldemar Vargas Mejía el próximo 9 de febrero en Pitalito, Huila, quienes fueron capturados el pasado 20 de diciembre en San José de Isnos, Huila, dentro de una investigación por el secuestro y extorsión de comerciantes en ese departamento.



De acuerdo con la investigación, otros implicados en los hechos son Milton Hoyos y Oliverio Muñoz Urbano quienes perdieron la vida en diciembre pasado, en el departamento del Huila, al parecer por ajustes de cuentas entre la misma organización.