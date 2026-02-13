Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:47

Campesinos y policías se enfrentan por erradicación de cultivos ilícitos en el Guaviare

Dos policías y diez campesinos resultaron heridos en enfrentamientos.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Fuertes enfrentamientos se produjeron en las últimas horas, entre la policial y campesinos dejado como saldo dos uniformados y diez campesinos heridos en zona rural de Caño Lajas, jurisdicción de San José del Guaviare.

La acción se presentó cuando los cultivadores de coca trataban de evitar la erradicación de los cultivos ilícitos por parte de la Policía, quienes resguardan la seguridad en la zona del personal que trabaja como erradicadores.

Según el informe de Policía Antinarcóticos los campesinos se enfrentaron con la Policía con palos y los policías respondieron a las agresiones.

