13 feb 2026 Actualizado 09:47

Campesinos de Antioquia se unen a protesta nacional

Cerca de 600 campesinos están reunidos en el municipio de Tarazá.

Caracol Radio

Los campesinos del norte, nordeste y bajo Cauca antioqueño que se unirán a la marcha nacional. Iniciarán la movilización pacífica por las calles de Tarazá, después del mediodía de hoy lunes 30 de mayo.

Dentro de las peticiones que harán los labriegos durante la jornada, está solicitarle al Gobierno Nacional mayores garantías, al igual que rechazar algunas de las medidas adoptadas.

En Antioquia los paperos y los lecheros confirmaron que no se unirán a la protesta, pues su  producción ha sido satisfactoria y consideran que hubo desinformación sobre la marcha.

