Camcomercio se pronuncia sobre la situación de Tecnoglass y la BVC

En un comunicado, la Cámara de Comercio de Barranquilla anunció que “confía en que se revisarán prontamente los informes aportados por Tecnoglass para restablecer el movimiento de las acciones de la empresa en la Bolsa de Valores de Colombia”.

Además, aseguró que están a la espera que la situación que se presenta llegue prontamente a un acuerdo ceñido a las normas y regulaciones del sistema bursátil.

El consejo directivo de la BVC decidió suspender la negociación del título de Tecnoglass el pasado miércoles 25 de mayo porque la empresa en mención no había presentado los informes financieros del año fiscal, que cerró el 31 diciembre de 2015, ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, como emisor listado en Nasdaq.