Caldas: líderes indígenas se reunirán con representantes del gobierno departamental

En las instalaciones de la Gobernación de Caldas se reunirán este martes 7 de junio representantes de los indígenas, del Gobierno Nacional y del gobierno departamental para definir algunos puntos de la mesa de concertación que permita levantar la minga que se adelanta desde hace días en el país.

Según la Gobernación de Caldas, este encuentro es complementario a los adelantados la semana anterior en los que ya se han tenido algunos avances, pero se requieren finiquitar varios detalles.

Los indígenas participan de la protesta en cercanías al municipio de Supía en la finca la Trina, y a escasos metros de la vía Manizales – Medellín. Hasta el momento no se reportan bloqueos.

La minga indígena inició con 1.500 manifestantes, pero de acuerdo con la Gobernación de Caldas ,a la fecha se tienen aproximadamente 450.