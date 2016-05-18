Caldas: familiares de presos protestarán a las afueras de la cárcel de La Dorada

Este miércoles 18 de mayo a las 10:00 a.m. en el municipio de La Dorada (Caldas), familiares de los reclusos de la cárcel Doña Juana protestarán por la mala atención que están recibiendo sus seres queridos en este centro penitenciario en el que se adelanta una huelga de hambre desde hace 18 días. Este acto de rechazo se realizará en las afueras de la cárcel.

Se espera que 300 internos, delegados del Ministerio de Justicia y el Inpec se reúnan para buscar soluciones a esta protesta que se desarrolla desde el pasado 30 de abril por la mala prestación en los servicios de salud.

Se espera que acudan 200 familiares procedentes de los departamentos de Caldas, Risaralda, y Tolima. A la fecha 17 presos se cosieron la boca para protestar al interior del centro penitenciario.

Recientemente se registró una riña entre internos de la cárcel Doña Juana, en el que resultaron heridos dos reclusos, quienes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.