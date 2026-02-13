Caldas: encuentran caletas del Epl con material de guerra

La Policía Nacional logró la detención de dos exintegrantes del grupo subversivo Epl, quienes habían ocultado dos caletas con material de guerra en zona rural del municipio de Anserma, en límites entre los departamentos de Caldas y Risaralda.

Se trata de alias Manotas y alias Palomo, quienes pretendían rearmar ese grupo al margen de la ley en esta zona del país, y que años atrás sembró el terror en zonas limítrofes entre los dos departamentos y que fue responsable de diferentes delitos como: secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas.

Según el general Hermán Alejandro Bustamante, Comandante de la Regional del Eje Cafetero, estos dos delincuentes además de un tercer hombre a quien conocen como “Simón”, durante varios meses traían material de guerra con el que pretendían rearmarse en los municipios de Riosucio, Supía Marmato y Anserma en Caldas; Guatica, Quinchía, Irra y otros en Risaralda.

En las caletas incautadas se encontraron uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, accesorios, explosivos, detonantes y municiones para fusiles.

Entre tanto alias “Palomo” y “Manotas”, tendrán que responder por los delitos de secuestro, extorsión, desaparición forzada, porte de material de guerra entre otros.