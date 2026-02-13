Caldas: Destituyen al alcalde de Palestina

En un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas, se determinó anular la elección como alcalde del municipio de Palestina a Mauricio Jaramillo Martínez porque uno de sus seres queridos ocupa un cargo público que lo inhabilitó.

Según el alto tribunal una hermana del mandatario es funcionaria de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que de acuerdo con la legislación su familiar podía tener alguna influencia para que este llegara a dicho cargo.

Frente a esta situación Mauricio Jaramillo asegura que aun no ha sido notificado y que por el momento sigue cumpliendo con sus funciones como mandatario. Añadió que si llega a confirmarse dicha información él hará uso del recurso de apelación.

Jaramillo Martínez fue elegido el pasado 25 de octubre con un total de 3.767 votos y pertenece al Partido de La U de la línea del senador Mauricio Lizcano.