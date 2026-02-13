Caldas: delegados de la Gobernación y líderes indígenas se reunirán cada tres meses

Delegados de la Gobernación de Caldas y líderes indígenas de esta región del país, se reunieron en el sector de La Felisa en la vía que conduce a Manizales con Medellín. El propósito era avanzar en acuerdos regionales durante el desarrollo de la minga indígena, y a su vez llevar propuestas a la mesa nacional de negociación.

En este punto se dieron cita aproximadamente 1.000 indígenas, quienes se ubicaron en un costado de la vía sin generar bloqueos, mientras los representantes planteaban acuerdos en cuanto a territorio, salud, educación, mujer y familia, juventud, producción y soberanía alimentaria, gobierno y justicia, guardia indígena, convivencia y paz, vivienda e infraestructura, cultura y deporte.

Mediante un documento firmado por representantes de estas comunidades y delegados de la Gobernación de Caldas, se busca tener compromisos que desde este territorio se puedan implementar, por ello se reunirán cada tres meses para conocer los avances que se han tenido.

Los indígenas de Caldas se mantendrán en protesta pacífica en el sector de La Trina en Supía (Caldas), mientras se definen acuerdos nacionales que permitan levantar la minga indígena. Los nativos de esta región del país esperan que se cumplan los acuerdos pactados en el año 2013.