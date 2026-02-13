Caldas: Aprueban Plan de Desarrollo de Guido Echeverri por 2.6 billones de pesos

En la Asamblea de Caldas fue aprobado el plan de desarrollo del Gobernador Guido Echeverri Piedrahita, el cual está avaluado en 2.6 billones de pesos. Esta aprobación la hicieron 14 diputados después de dos debates en comisión y dos en plenaria.

La ordenanza del Plan de Desarrollo en la matriz plurianual de inversiones no se incluyeron megaproyectos como: Aerocafé, Plan Vial II, Puerto Multimodal, y otros que tienen un capítulo de gestión estratégica y para los que se gestionan sus respectivos cierres financieros.

Antes del debate en las sesiones extraordinarias en la Asamblea de Caldas, en la construcción de este plan se contó con la participación de más de dos mil caldenses en 26 encuentros municipales.

El Plan de Desarrollo “Caldas Territorio de Oportunidades” se desarrolla en siete líneas estratégicas como lo son: movilidad social, competitividad, desarrollo rural, infraestructura estratégica, sostenibilidad ambiental, seguridad y justicia para la construcción de paz y buen gobierno.