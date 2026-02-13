Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:46

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WBucaramanga

Bucaramanga y Floridablanca tendrán pico y placa este fin de semana festivo

Por la implosión del puente de Conucos las placas terminadas en par tendrán pico y placa sábado y lunes y las impares el domingo.

Bucaramanga y Floridablanca tendrán pico y placa por la implosión del puente de Conucos. Foto: Secretaría de Infraestructura de Santander(Thot)

Bucaramanga y Floridablanca tendrán pico y placa por la implosión del puente de Conucos. Foto: Secretaría de Infraestructura de Santander

Caracol Radio

Bucaramanga

Por el cierre total de la autopista que conecta a Bucaramanga con Floridablanca las direcciones de Tránsito de estos dos municipios implementarán pico y placa durante este fin de semana festivo.

Los carros y motocicletas particulares cuyas placas terminen en par no podrán transitar el sábado ni el lunes y las placas que terminen en impar tendrán restricción el domingo desde las 6 am hasta las 8pm.

El cierre se efectuará por la implosión del puente de Conucos que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de junio  para la construcción del tercer carril.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir