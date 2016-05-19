Bucaramanga: suspenden diligencia de desalojo de vivienda de invidentes en San Miguel

La oficina del Espacio Público de la Alcaldía de Bucaramanga intervino en la diligencia de desalojo que se estaba desarrollando en el barrio San Miguel, que pretendía sacar de su vivienda a siete invidentes.

La casa está en riesgo de desplomarse por lo que la Secretaría de Desarrollo Social tomó la decisión de reubicarlos, sin embargo Julián Silva, director de Espacio Público, atendiendo a una petición de la Personería, suspendió la diligencia mientras se garantiza el nuevo hogar.