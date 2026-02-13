Hable con elPrograma

Bucaramanga: se aplazó implosión del puente de Conucos

Por la demora en la entrega de los explosivos que serán usados en la implosión de la estructura, se aplazó para las 10 de la mañana la operación.

Puente de Conucos. Foto: Cortesía Nataly Ayala(Thot)

Puente de Conucos. Foto: Cortesía Nataly Ayala

Caracol Radio

Bucaramanga

El consorcio Puerta del Sol informó que dicho retraso sería tentativamente de dos horas, por lo que la evacuación de 320 personas también tendría este mismo retraso. Sin embargo, hasta el momento ya pasaron estas dos horas y no han iniciado la evacuación.

La implosión estaba programada para las ocho de la mañana, por lo que la autopista a Floridablanca fue cerrada desde el pasado viernes desde las nueve de la noche hasta el lunes festivo en horas de la noche.

Noticias
