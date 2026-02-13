Bucaramanga: polémica por compra de camioneta de $215 millones para el director de la CAR

La compra de una camioneta Toyota Prado 4x4 full equipo por $215 millones para el uso del director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, despertó críticas entre los veedores de los recursos públicos.

Rubén Darío Bravo, uno de los veedores, manifestó su inconformismo por la alta suma de dinero que se destinó para esta camioneta que solo se utilizará para movilizar al director de esta corporación, Martín Camilo Carvajal.

Carvajal, manifestó que se destinó este valor para la compra de la camioneta porque la Cdmb cubre municipios que son de difícil acceso, por lo tanto es necesario un automóvil con características de 4x4 y la camioneta que tenía la corporación tiene 8 años por lo que necesitaba unos arreglos que ascendían a $70 millones y no se justificaban.