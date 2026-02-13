Bucaramanga: operador del PAE tiene tres sanciones más que no reportaron en licitación

Alianza Caribe, uno de los operadores de alimentación escolar en Bucaramanga al cual le fue revocado el contrato por no reportar una sanción en Bolívar, tiene tres sanciones más.

Así lo consigno el Instituto de Bienestar Familiar en un documento que le envió a la alcaldía certificando tres sanciones por incumplimiento de contrato en el departamento de Magdalena relacionados por suministro de alimentación escolar cuando se llamaban Corporación Sol Naciente.

El representante legal de Alianza Caribe, Carlos Schiller, manifestó que harían uso del recurso de reposición porque no tienen sanciones, sin embargo aún no ha llegado a la alcaldía ningún recurso.