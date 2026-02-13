Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:45

Bucaramanga: operador del PAE tiene tres sanciones más que no reportaron en licitación

El Instituto de Bienestar Familiar certificó que la Corporación Alianza Caribe tiene tres sanciones más por incumplimiento contractual en el Magdalena.

Caracol Radio

Bucaramanga

Alianza Caribe, uno de los operadores de alimentación escolar en Bucaramanga al cual le fue revocado el contrato por no reportar una sanción en Bolívar, tiene tres sanciones más.

Así lo consigno el Instituto de Bienestar Familiar en un documento que le envió a la alcaldía certificando tres sanciones por incumplimiento de contrato en el departamento de Magdalena relacionados por suministro de alimentación escolar cuando se llamaban Corporación Sol Naciente.

El representante legal de Alianza Caribe, Carlos Schiller, manifestó que harían uso del recurso de reposición porque no tienen sanciones, sin embargo aún no ha llegado a la alcaldía ningún recurso. 

