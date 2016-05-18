Bucaramanga: Concejo propone 300 modificaciones al Plan de Desarrollo

El debate del Plan de Desarrollo en el Concejo de Bucaramanga apenas va por la línea de gobernanza democrática y los concejales de la bancada liberal ya han expuesto 40 modificaciones.

El concejal Rene Garzón afirmó que tienen alrededor de 300 modificaciones para el Plan de Desarrollo que presentó la alcaldía de Bucaramanga.

Garzón aseguró que las propuestas que hizo el alcalde Rodolfo Hernández en campaña no se ven reflejadas en el Plan, como la de las 20.000 viviendas.

La administración tendrá que avalar si hace o no la modificación y posteriormente el concejo tendrá que analizar la aprobación del Plan.