13 feb 2026 Actualizado 09:45

Bucaramanga: 320 personas serán evacuadas por implosión de puente de Conucos

Desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. del sábado 4 de junio deberán ser evacuados habitantes de zonas aledañas al puente.

320 personas serán evacuadas por implosión de puente de Conucos. Foto: Secretaria de Infraestructura.(Thot)

320 personas serán evacuadas por implosión de puente de Conucos. Foto: Secretaria de Infraestructura.

Caracol Radio

Bucaramanga

El próximo sábado 4 de junio se realizará la implosión del puente de Conucos para darle continuidad a la construcción del tercer carril, por lo que serán evacuadas 320 personas para evitar cualquier tipo de contratiempos.

Los habitantes del edificio Puerta del Sol y la manzana aledaña al puente serán evacuados a las 6:00 a.m. y podrán retornar a sus viviendas sobre las 10:00 a.m., señaló Yassir Yaya, Ingeniero de las obras del tercer carril.

El sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea, tomará rutas alternas por la zona oriental de la ciudad para cumplir con las rutas que normalmente van por la autopista.

