Bucaramanga: 18 menores infractores de toque de queda en el primer día de fin de semana

El toque de queda que empezó a regir el pasado 1 de junio en Bucaramanga dejó en la madrugada de hoy 18 menores de edad aprehendidos por la Policía Metropolitana.



Los adolescentes fueron conducidos a las estaciones de policía cercanas a las aprehensiones, donde los padres de familia deben ir a buscarlos para que sean entregados a los adultos responsables.



En los cuatro días que lleva en vigencia la medida, van 36 menores que han sido aprehendidos por estar en las calles entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana.