Bolívar: investigan la muerte de un uniformado al interior de la estación de Santa Rosa

La Policía Nacional informó mediante un comunicado que en la mañana del miércoles 25 de mayo, uniformados adscritos a la Subestación de Policía Buenavista, jurisdicción de Santa Rosa del Sur de Bolívar, se vieron obligados a reducir y esposar a dos de sus compañeros identificados como el subintendente Hikly José Navarro Beltrán y el patrullero Sebastián Sánchez Fernández, quienes al parecer, presentaban desequilibrios emocionales.

Ante la situación registrada la institución determinó recluirlos en la sala de la unidad policial.

“El patrullero Sánchez, según los primeros reportes, logró soltarse, tomó un fusil y comenzó a disparar contra el personal policial. Los uniformados agredidos reaccionaron y en el cruce de disparos resultó muerto el patrullero Sánchez”, informó la Policía.

Una vez reportados los hechos, el director general de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto Rojas, dispuso el traslado inmediato de una comisión, quienes adelantarán las investigaciones disciplinarias y penales para esclarecer los hechos.

La Policía Nacional lamentó este grave suceso y, anunció que en breve, dará a conocer los resultados de la respectiva investigación.