Bolívar: capturan al exalcalde y contratista de San Jacinto del Cauca

Miembros del CTI de la Fiscalía de Magangué capturaron a Jorge Antonio Pasos Márquez y Jairo Manuel Hernández Payares, exalcalde de San Jacinto del Cauca Bolívar, por presuntas irregularidades en contratación. La Fiscalía los investiga por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.

“Un informe de la Contraloría departamental, de dónde surgió la noticia criminis, asegura que Pasos Márquez, quien era uno de los contratistas de la obra, se comprometió a ejecutar el proyecto de saneamiento y mejoramiento de vivienda en el corregimiento de Méjico y otras veredas aledañas en San Jacinto del Cauca, pero finalmente no los concluyó”, explicó la Fiscalía.

Según indica las investigaciones, no se ejecutaron 191 millones pesos y no hicieron obras de mampostería, vigas, saneamiento, cubiertas. Además, la estructura no cumple con las normas de sismorresistencia.

“El documento dice que para el proyecto se habían adjudicado 608 millones 687 mil 559 pesos, los que se invertirían en mejoramiento de 90 viviendas y la construcción de 90 unidades de saneamiento básico. Los recursos fueron entregados por la Caja Agraria, el Ministerio de Agricultura, la Alcaldía de San Jacinto y organismos de gestión”, indicó el ente investigador.

Al exalcalde, la Fiscalía, en un proceso reglado por la ley 600, le dictó medida de aseguramiento carcelario en el centro reclusorio de Magangué (Bolívar) y esta semana se definirá la situación de Pasos Márquez, quien ya fue escuchado en indagatoria.