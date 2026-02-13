Hable con elPrograma

Barranquilla: Operadores de Transmetro notifican acciones legales contra Asopartes

Gerentes de las empresas operadoras le pedirán a la Fiscalía General de la Nación que se investigue el caso hasta las últimas consecuencias.

Transmetro, sistema de transporte masivo de Barranquilla. Foto: Vivian Narváez | W Radio

Transmetro, sistema de transporte masivo de Barranquilla. Foto: Vivian Narváez | W Radio

Caracol Radio

Barranquilla

En un comunicado Sistur y Metrocaribe, empresas operadoras del sistema de transporte masivo en Barranquilla, aseguran estar preparando denuncia penal  contra el presidente de Asopartes Tulio Zuloaga por declaraciones que entregó sobre la deuda de los operadores con la agremiación.

Zuloaga, manifestó que las empresas operadoras adeudaban $3.000 millones en mercancía despachada. Asimismo expresó que los operadores acuden al “mercado negro y autopartes usadas” para reparar los vehículos.

Por su parte los gerentes de las empresas Sistur y Metrocaribe, José Picón y Steven Mueller, respectivamente, pedirán a la Fiscalía General de la Nación, que se investigue el caso y solicitarán indemnización por los perjuicios que puedan causar las acciones y declaraciones  del presidente de Asopartes Tulio Zuloaga, a la imagen y operación de sus empresas.

