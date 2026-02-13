Barranquilla: investigan muerte de menor con microcefalia producido al parecer por Zika

Según una investigación adelantada por el médico pediatra y neonatólogo del Hospital Metropolitano de Barranquilla, Óscar Osorio Carbonó, dos madres en estado de embarazo habrían contraído el virus del Zika.

Unos de los niños de estas, que nació el 26 de mayo, falleció el pasado 27 de mayo en el Hospital Metropolitano de Barranquilla por una hemorragia masiva pulmonar.

El Instituto Nacional de Salud está en estudio de la necropsia para reconfirmar el caso. El otro niño de tan solo 36 semanas de nacido está en observación.

Se espera que en 10 días estén los resultados del Instituto Nacional de Salud sobre ambos casos y su incidencia con el virus del zika.