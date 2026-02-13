Barranquilla: Entre 5% y 45% ha incrementado el precio de los alimentos

Los comerciantes del mercado público en Barranquilla, muestran gran preocupación por el alza de los alimentos de la canasta familiar que se han visto acrecentados por las protestas adelantadas en el interior del país y el cierre de vías por el paro nacional Agrario.

Según Juan Camilo Jaime, director comercial y gerente encargado de Gran Abastos, productos como el pepino cohombro, tomate ocañero, la arracacha, arveja, papa, zanahoria, se mostraron con poca oferta aumentando de manera notoria la cotización de cada uno de ellas, porcentualmente el aumento está entre 5% y el 45 % de estos alimentos.

También indicó que están a la expectativa de este viernes, para saber si los precios siguen en aumento, de ser así muy probablemente el usuario se va a ver afectado al igual que la oferta, puesto que la demanda con esos precios tan elevados no darán abastos, y se estaría hablando de un aumento aproximado de un 80% en menos de diez días.

Por su parte Teddy Barros, comerciante, indicó que “la semana anterior la cotización de la papa estaba alrededor de los 60 mil pesos, ahora se encuentra en 90 mil, la papa criolla hace quince días tenía un costo de 120 mil el bulto, ahora está en 170 mil pesos, la arveja procedente de la sabana tenía una cotización de cuatro mil la libra, actualmente la libra está en 6.500 pesos”.

Por último, sostuvo que posiblemente habrá desabastecimiento por el reciente anuncio del paro nacional de transportadores.