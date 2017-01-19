6AM W6AM W

Barranquilla

Barranquilla: en marzo inician servicio educativo en Universidad del Sur

La vicerrectora de Docencia de La Universidad afirmó que se encuentran haciendo el alistamiento de la sede en lo referente a infraestructura y coordinación de traslado.

Foto: La W.

Foto: La W.(Thot)

Luego de las denuncias presentadas por parte del dirigente social del sur Gustavo de la Rosa, sobre el desconcierto que hay entre estudiantes por el silencio de las directivas, y autoridades educativas frente al tema de no pronunciarse sobre la fecha del inicio de las inscripciones para el nuevo año académico en la Universidad del Sur.

La vicerrectora de Docencia de La Universidad del Atlántico, Clara  Fay, en dialogo con La W envió un mensaje a la comunidad  del municipio de Suan, y dijo que hasta el momento se están cumpliendo con todos los trámites administrativos, que tienen que ver con el calendario académico, dentro del Consejo Académico, y que iniciaran a partir de marzo el servicio educativo.

Mencionó también que se encuentran haciendo el alistamiento de la sede en lo referente a  infraestructura, coordinación de traslado, y la llegada de los programas a la sede.

Manifestó  que apenas tengan el calendario académico se le informará a la comunidad y debido a este cuestionamiento de “silencio”  iniciará un proceso de comunicación con el departamento de regionalización, para que los bachilleres y estudiantes, puedan tener toda la información disponible. 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad