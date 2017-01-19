Barranquilla: en marzo inician servicio educativo en Universidad del Sur

Luego de las denuncias presentadas por parte del dirigente social del sur Gustavo de la Rosa, sobre el desconcierto que hay entre estudiantes por el silencio de las directivas, y autoridades educativas frente al tema de no pronunciarse sobre la fecha del inicio de las inscripciones para el nuevo año académico en la Universidad del Sur.

La vicerrectora de Docencia de La Universidad del Atlántico, Clara Fay, en dialogo con La W envió un mensaje a la comunidad del municipio de Suan, y dijo que hasta el momento se están cumpliendo con todos los trámites administrativos, que tienen que ver con el calendario académico, dentro del Consejo Académico, y que iniciaran a partir de marzo el servicio educativo.

Mencionó también que se encuentran haciendo el alistamiento de la sede en lo referente a infraestructura, coordinación de traslado, y la llegada de los programas a la sede.

Manifestó que apenas tengan el calendario académico se le informará a la comunidad y debido a este cuestionamiento de “silencio” iniciará un proceso de comunicación con el departamento de regionalización, para que los bachilleres y estudiantes, puedan tener toda la información disponible.