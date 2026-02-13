Hable con elPrograma

13 feb 2026

Barranquilla: detectan conexión eléctrica ilegal en gimnasio en el norte de la ciudad

Según la empresa Electricaribe las pérdidas son cercanas a los 32 millones de pesos.

Gimnasio Cuerpo Inn. Foto: Cortesía Electricaribe(Thot)

Gimnasio Cuerpo Inn. Foto: Cortesía Electricaribe

Caracol Radio

Barranquilla

Tras un comunicado dado a conocer por parte de la empresa Electricaribe, el gimnasio Cuerpo Inn, ubicado al norte de la ciudad, estaba tomando energía en forma ilegal y anti técnica de las redes de la empresa.

Como lo afirma la entidad, el establecimiento comercial manipulaba las líneas eléctricas, ocasionando unas pérdidas cercanas a los 32 millones de pesos. Paralelamente a esto adeudaban 58 millones de pesos, por facturación acumulada.

Electricaribe aseguró que entablará acciones legales al establecimiento y realizará el cobro de la Energía Dejada de Facturar, EDF.

Para la compañía “la manipulación ilegal de la infraestructura eléctrica y el robo de energía, no solo afecta la capacidad de inversión de la compañía sino también la calidad y confiabilidad del servicio para todos los usuarios del región Caribe”.

Por último el comunicado indica que el fraude eléctrico es una actividad delictiva que le significa a Electricaribe pérdidas anuales superiores a los 285 mil millones de pesos, afectando la posibilidad de desarrollar mayores inversiones para la mejora del suministro de energía a sus clientes.

