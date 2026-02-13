Barranquilla: C.R.A alerta ante temporada de huracanes

Frente al comunicado emitido por el Ideam, en el cual se advierte sobre la temporada de huracanes que inició "oficialmente" el 1 de junio y que se extiende hasta el 30 de noviembre de 2016, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, envía comunicación a los entes territoriales del Departamento.

La C.R.A. hace un llamado a todas las entidades operativas de manejo de desastres y a los Consejos Departamentales y Municipales para que se mantengan atentos ante cualquier emergencia, sobre todo en los municipios costeros.

Según la Bióloga de la C.R.A, Ayari Rojano, “es importante aclarar que las precipitaciones que se presentan aún no son producto del Fenómeno de variabilidad climática La Niña, sino de los sistemas de bajas presiones que se generan por la temporada de huracanes”.

Finalmente puntualizó que es necesario tomar medidas preventivas, ante posibles impactos ya sea de forma directa o indirecta.