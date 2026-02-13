Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:44

Barranquilla: Andi anuncia nueva exploración por hallazgos de gas en mar Caribe

Alberto Vives, gerente seccional, afirmó que si se logra comprobar reservas suficientes,Barranquilla podría ser sede de al menos tres compañías del sector industrial.

Caracol Radio

Barranquilla

Para el segundo semestre de este año se tiene previsto realizar una nueva exploración en el mar Caribe a fin de establecer si los hallazgos de gas encontrados allí son comerciales.

Vives manifestó que si los pozos hallados de gas tienen las cantidades suficientes para poder explotarlos procederán; de lo contrario no lo harán, puesto que según afirmó, generarían un costo muy elevado, cada ‘taladrada’ vale alrededor de 250 millones de dólares.  

Para el 2017 se realizarían tres nuevas exploraciones; así lo ha indicado Alberto Vives, gerente de la Andi seccional

Por último,  indicó que Barranquilla se debería crear  un ‘clúster energético’ para quedar incluido en el  Plan de Desarrollo Departamental y Distrital, para que ambas entidades puedan destinar recursos para dicha actividad.

Compartir