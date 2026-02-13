Barranquilla: 6.800 educadores se unen al paro nacional convocado por Fecode

6.800 educadores se unen al paro nacional convocado por Fecode en Barranquilla. Foto: La W/( Thot )

Los educadores iniciaron la jornada de protesta que estaba prevista para este miércoles, 1 de junio, obedeciendo una directriz de Fecode para el paro nacional.

Son en total 6.800 docentes que alzan su voz de protesta en Barranquilla y Atlántico, exigiendo un sistema de salud digno.

“En los últimos dos años han fallecido cuatro compañeros de cáncer por la demora en la atención médica, las citas urgentes las asignan después de cuatro o seis meses aproximadamente, afirma el presidente de Adeba, José Ignacio Jiménez.

Los educadores del sindicato Adeba a esta hora realizan plantón frente a la sede de la Fiduprevisora de Barranquilla.

Por su parte la asociación Adea, realizan una marcha por la ciudad, donde iniciaron una concentración en la Universidad del Atlántico sede centro para tener como destino final el Parque Tomás Suri Salcedo en Barranquilla.