Avanzan concentraciones en cinco regiones de Antioquia, por paro agrario

En cinco regiones de Antioquia avanza el paro agrario en el que participan más de 1.500 campesinos, mineros e indígenas del departamento.

Aunque en los municipios de Tarazá, Turbo, Santuario, Valdivia y Barbosa, donde se adelantan las principales concentraciones, no se han registrado en términos generales, mayores alteraciones del orden público, pese a los cierres parciales de las vías.

Peso a ello, anoche, un grupo de encapuchados obstaculizó la carretera a la Costa, a la altura del casco urbano de Tarazá, donde posteriormente incineraron la cabina de una tractomula.

Por esta razón las autoridades adelantaron un cierre preventivo nocturno en este punto de la troncal, al igual que en Yarumal y en el corregimiento El Jardín de Cáceres.

De otro lado, un grupo de campesinos e indígenas que participaban en el paro, retuvieron ayer por 5 horas a 4 soldados regulares, en el kilómetro 18 de la vía Medellín-Quibdó.

Recordemos que en el vecino departamento del Chocó, 150 indígenas del cabildo Embera se unieron al paro agrario y bloquean la vía Medellín-Quibdó, a la altura del sector El 18, al igual que en la vía Quibdó-Pereira, 200 personas permanecen en la carretera.

Estos grupos de labriegos e indígenas, lo que buscan es protestar por los incumplimientos del Gobierno Nacional en el anterior paro agrario, las políticas de erradicación de cultivos ilícitos y restitución de tierras.

La seguridad en Antioquia fue reforzada con 300 hombres de la Policía.