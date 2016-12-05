Autoridades y gremios de Barranquilla piden agilizar obras de dragado

Según Alfredo Carbonell, director de la Asociación de Puertos del Atlántico, en estos momentos se le solicita a Navelena, a Cormagdalena, y a las autoridades del Gobierno Nacional que se agilicen las obras del inicio de dragado que ya están programadas.

“Llevamos ya más de una semana esperando que inicien las obras, pasan los días, y se sigue dilatando este proceso”, expresó Carbonell.

En estos momentos, el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla se encuentra restringido debido a la presencia de un sedimento que ha reducido la profundidad de 11,43 a 9,3 metros.

Carbonell habló también de las consecuencias de la no realización de las obras de dragado: “No podemos ingresar buques de gran calado, pierden nuestros puertos, pierde el desarrollo económico de nuestra ciudad, y el departamento. Por eso es tan importante mantener las profundidades, que Navelena debe mantener de acuerdo a su contrato, para que podamos tener nuestro dragado libre de sedimentación”.