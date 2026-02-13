Autoridades investigan robo masivo en carreteras de Cundinamarca

Las autoridades reportaron que este fin de semana más de 50 personas fueron robadas mientras se encontraban en una zona rural del municipio de Bojacá, departamento de Cundinamarca.

Según la Policía de Cundinamarca, fueron 30 caminantes y 22 ciclistas los que fueron sorprendidos por estos delincuentes quienes les hurtaron las pertenencias ente ellas bicicletas dinero y celulares.

Tras el robó los delincuentes se dieron a la fuga en las mismas bicicletas hurtadas mientras los afectados informaron a las autoridades.

La Policía de Cundinamarca avanza en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de estos hechos.