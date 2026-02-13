Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Autoridades investigan robo masivo en carreteras de Cundinamarca

Las autoridades reportaron que este fin de semana más de 50 personas fueron robadas mientras se encontraban en una zona rural del municipio de Bojacá.

Caracol Radio

Las autoridades reportaron que este fin de semana más de 50 personas fueron robadas mientras se encontraban en una zona rural del municipio de Bojacá, departamento de Cundinamarca.

Según la Policía de Cundinamarca, fueron 30 caminantes y 22 ciclistas los que fueron sorprendidos por estos delincuentes quienes les hurtaron las pertenencias ente ellas bicicletas dinero y celulares.

Tras el robó los delincuentes se dieron a la fuga en las mismas bicicletas hurtadas mientras los afectados informaron a las autoridades.

La Policía de Cundinamarca avanza en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de estos hechos.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir