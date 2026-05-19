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19 may 2026 Actualizado 23:03

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Autoridades investigan origen de amenazas a alcalde de Palmira

Las intimidaciones las han venido haciendo a través de panfletos y mensajes en redes sociales.

Autoridades investigan origen de amenazas a alcalde de Palmira. Foto: Colprensa

Autoridades investigan origen de amenazas a alcalde de Palmira. Foto: Colprensa(Thot)

Autoridades investigan origen de amenazas a alcalde de Palmira. Foto: Colprensa

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Después de conocer varios mensajes amenazantes contra el Alcalde de Palmira, Jairo Ortega Samboní, las autoridades iniciaron las investigaciones respectivas para dar con los presuntos responsables de dichos comentarios expuestos públicamente en redes sociales.

En los mismos, amenazan de muerte a la familia del mandatario en comentarios que aparecen en una fan page denominada Denuncias Ciudadanas Palmira.

Estas intimidaciones se dan justo una semana después que circulara un documento firmado por las autodenominadas ‘Águilas Negras’, en el cual también amenazan al dirigente junto con otros importantes líderes de la región.

El alcalde solicitó a las autoridades respaldo para detectar a las personas que utilizan estos medios para atacar de manera inescrupulosa.

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