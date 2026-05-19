Autoridades de Puerto Colombia buscan origen de panfleto que anuncia limpieza social. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo( Thot )

Las autoridades en el municipio de Puerto Colombia analizan el origen de un panfleto en el que se manifiesta una supuesta limpieza social.

Según el Secretario de Gobierno del municipio, Saúl Leyva, el documento posee características en las cuales se puede indicar una responsabilidad a cualquier grupo armado irregular o ilegal que delinque en la jurisdicción del departamento del Atlántico.

Además, el documento tendría relación con otro panfleto que circuló en el corregimiento de Salgar.

“El mismo prácticamente, hace 8 días ya había circulado por redes sociales en parte del corregimiento de Salgar. Nos da a nosotros prácticamente la certeza de que este documento lo que busca es generar zozobra en la comunidad porteña, dado a los últimos acontecimiento que se han presentado”, señaló Leyva.

Por último, declaró que las autoridades están verificando la dirección del e-mail del cual fue enviado a las redes sociales para determinar el origen del mismo.