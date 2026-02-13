Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WMontería

Autoridades cuestionan medidas domiciliarias en Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería cuestionó este hecho ya que, en el año, se han detectado diez casos en los que dichas personas continuaban delinquiendo.

Coronel Jesús Díaz. Foto: W Radio.(Thot)

Coronel Jesús Díaz. Foto: W Radio.

Caracol Radio

Montería

“Casi todas estas medidas son incumplidas por estos delincuentes y siempre son reincidentes en hechos delictivos y figuran con medida domiciliaria, entendemos la saturación de la cárcel Las Mercedes de Montería, pero esto genera inseguridad” dijo el coronel Jesús Díaz.

El último caso se registró en el municipio de Cereté, donde un hombre identificado como Jorge León Bedoya, aprovechaba dicha condición para facilitar desde su casa la fuga de presos, a través de llamadas efectivas en la cárcel Las Mercedes de Montería, por este ilícito el sujeto fue judicializado y enviado a un centro penitenciario.

 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir