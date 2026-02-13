Autoridades cuestionan medidas domiciliarias en Montería

“Casi todas estas medidas son incumplidas por estos delincuentes y siempre son reincidentes en hechos delictivos y figuran con medida domiciliaria, entendemos la saturación de la cárcel Las Mercedes de Montería, pero esto genera inseguridad” dijo el coronel Jesús Díaz.

El último caso se registró en el municipio de Cereté, donde un hombre identificado como Jorge León Bedoya, aprovechaba dicha condición para facilitar desde su casa la fuga de presos, a través de llamadas efectivas en la cárcel Las Mercedes de Montería, por este ilícito el sujeto fue judicializado y enviado a un centro penitenciario.