Autores de atentados en Cali no son organizaciones subversivas

Con un aumento de patrullajes en las comunas más vulnerables de Cali, las autoridades buscan contrarrestar los recientes atentados contra la fuerza pública, así se anunció tras un Consejo de Consejo de Seguridad extraordinario adelantado la mañana de este lunes.



Frente a los ataques ocurridos en los barrios Mojica y Alfonso Bonilla Aragón, el general Hugo Casas comandante de la Policía Metropolitana aseguró que fue descartada la participación de grupos subversivos. Además explicó que se trata de bandas delincuenciales que se están reorganizando en el negoció del microtráfico.



El General sostuvo que una de las estructuras con mayor presencia en la ciudad es los 'haitianos', responsables del secuestro de la hija del alcalde de Sipí, Chocó, ya rescatada.



De otro lado, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar Pachón, reveló que los homicidios en Cali se dispararon este mes, pues en lo corrido de agosto se han registrado 43 muertes violentas, 12 casos más que en el mismo mes del año anterior.



Es importante tener presente que por algunos de estos crímenes, como el reportado en el oriente de la ciudad, donde una mujer de 40 años fue la víctima, a la fecha doce uniformados de la policía son investigados por su presunta responsabilidad, ya que las primeras versiones señalan, que los uniformados dispararon indiscriminadamente cuando atendían un llamado de la comunidad.