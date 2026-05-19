Atribuyen al Eln secuestro de cuatro uniformados y dos civiles entre Chocó y Antioquia

Las autoridades atribuyeron al Eln el secuestro de tres policías, un militar y dos civiles. Foto: Policía y Ejército Nacional( Thot )

Las autoridades atribuyeron al Eln el secuestro de tres policías, un militar y dos civiles, ocurrido en la noche de ayer en el río Arquía, entre Chocó y Antioquia.

Según un comunicado de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, la Policía del Chocó y el Ejército, el hecho se presentó en el corregimiento de Tagachí, zona rural de Quibdó, cuando los uniformados y los dos civiles se desplazaban en una embarcación hacia Vidrí, en Antioquia.

La embarcación fue interceptada por hombres armados que se identificaron como miembros del Frente de Guerra Occidental del Eln. Los secuestrados fueron identificados como el intendente Wilber Rentería, el subintendente Luis Carlos Torres Montoya y el patrullero Yemilson Gómez Correa, de la Policía; el soldado profesional Jesús Alberto Ramírez Silva, del Ejército y dos contratistas con conocimientos en el mantenimiento de equipos de comunicaciones.

Las autoridades indicaron que los policías se devolvían de la zona rural de Vidrí, donde habían recogido un material logístico y que el soldado estaba siendo evacuado por problemas de salud, pues padecía una enfermedad tropical que debe ser tratada con urgencia en un hospital de primer nivel.

Las Fuerzas Militares y de Policía exigieron "que se respete la vida y la integridad de las seis personas, al igual que su inmediata liberación" e indicaron que desplegaron "todas sus capacidades en esa zona del país, con el fin de lograr la liberación de las seis personas sanas y salvas".

Fuentes militares indicaron a La W que en un comienzo se recibió una comunicación indicando que los seis secuestrados serían liberados en las próximas horas, sin embargo, no se tienen más informaciones sobre su paradero hasta el momento.