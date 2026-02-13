Hable con elPrograma

Atlántico se prepara ante alerta sobre temporada de huracanes en el Caribe

La temporada de huracanes iría desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre del presente año.

Foto: Colprensa.(Thot)

Foto: Colprensa.

Caracol Radio

Frente a la alerta emitida por el Ideam sobre la temporada de huracanes especialmente en la zona Caribe, el Atlántico ya que puede afectar de manera directa e indirecta los patrones de lluvia y de viento, provocando emergencias en diferentes zonas del departamento.

Según el director de Gestión de Riesgos y Desastres en el Atlántico, Edinson Palma, “los municipios mantienen activo sus protocolos y planes de contingencia para estar prestos a reaccionar a cualquier situación que se presente”.

Además afirmó que se vienen trabajando simulacros en algunas zonas y municipios del departamento donde los comités de gestión de riesgo se mantienen activos y alerta.

Noticias
