Atlántico: Identifican otro cuerpo de los tres jóvenes desaparecidos

Algunos familiares del joven Aldair González, uno de los tres jóvenes desparecidos el pasado 23 de diciembre en compañía de dos personas más cuando se dirigían a un “paseo a la playa”, identificaron su cuerpo en la morgue de Medicina Legal en Barranquilla.

El cuerpo fue hallado en las playas de Puerto Velero, en el municipio de Tubará (Atlántico). Los familiares pudieron reconocer que era el joven por una cicatriz en la pierna izquierda, y los tatuajes en su mano y pierna derechas.

Este es el segundo cuerpo identificado de los tres jóvenes de los cuales se desconocían sus paraderos.