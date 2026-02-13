Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:43

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Atlántico: Campesinos marcharon por paro nacional de la Minga Agraria

Más de 250 personas se dieron cita en el municipio de Campo de la Cruz al sur del Atlántico.

Foto: cortesía Jhonny de la Hoz.(Thot)

Foto: cortesía Jhonny de la Hoz.

Caracol Radio

Los campesinos del Atlántico marcharon este miércoles para vincularse a la Minga Agraria con concentraciones y bloqueos parciales de vías.

La carretera Oriental en el corregimiento de Bohóquez fue bloqueada de manera parcial en las horas de la mañana y donde se presentaron enfrentamientos con el cuerpo del Esmad, así lo confirmó Manuel Suárez, campesino del municipio de Santa Lucía.

A esta hora los campesinos se reúnen con el secretario del Interior del departamento Guillermo Polo Carbonell, quién está en función de mediador entre el Fondo Adaptación y el grupo protestante.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir