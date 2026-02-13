Atlántico: Campesinos marcharon por paro nacional de la Minga Agraria

Los campesinos del Atlántico marcharon este miércoles para vincularse a la Minga Agraria con concentraciones y bloqueos parciales de vías.

La carretera Oriental en el corregimiento de Bohóquez fue bloqueada de manera parcial en las horas de la mañana y donde se presentaron enfrentamientos con el cuerpo del Esmad, así lo confirmó Manuel Suárez, campesino del municipio de Santa Lucía.

A esta hora los campesinos se reúnen con el secretario del Interior del departamento Guillermo Polo Carbonell, quién está en función de mediador entre el Fondo Adaptación y el grupo protestante.