Atlántico: Campesinos marcharon por paro nacional de la Minga Agraria
Más de 250 personas se dieron cita en el municipio de Campo de la Cruz al sur del Atlántico.
Los campesinos del Atlántico marcharon este miércoles para vincularse a la Minga Agraria con concentraciones y bloqueos parciales de vías.
La carretera Oriental en el corregimiento de Bohóquez fue bloqueada de manera parcial en las horas de la mañana y donde se presentaron enfrentamientos con el cuerpo del Esmad, así lo confirmó Manuel Suárez, campesino del municipio de Santa Lucía.
A esta hora los campesinos se reúnen con el secretario del Interior del departamento Guillermo Polo Carbonell, quién está en función de mediador entre el Fondo Adaptación y el grupo protestante.