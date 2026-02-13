Hable con elPrograma

Aprueban Plan de Desarrollo de Bucaramanga en medio de discusiones

Los 19 corporados y la Alcaldía municipal llegaron a un acuerdo después de las 300 modificaciones que le sugirieron a la administración.

Concejo de Bucaramanga. Foto: La W Radio.

Concejo de Bucaramanga. Foto: La W Radio.

Caracol Radio

Bucaramanga

Luego de más de dos meses de debate del Plan de Desarrollo, el Concejo de Bucaramanga aprobó en las últimas horas de plazo la “carta de navegación” del municipio.

Hasta la madrugada de este miércoles los corporados y el gabinete de la alcaldía estuvieron debatiendo puntos específicos del Plan de Desarrollo luego de que el concejo presentara más de 300 modificaciones.

Finalmente llegaron a un mutuo acuerdo en el que se incluyó puntos como la creación de una filarmónica, la repartición de mercados para adultos mayores y los 20 kilómetros de ciclo ruta.

Manolo Azuero, jefe de Gobernanza calificó de transformador y revolucionario este plan de desarrollo que guiará el accionar de la administración por los próximos cuatro años.

Compartir