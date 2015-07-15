Antioquia: Las Farc atacaron pozo petrolero en Yondó

El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe, confirmó que presuntos integrantes de la Compañía Gerardo Guevara de las Farc dinamitaron un tubo de conducción de agua en zona rural de Yondó, el cual está cercano a los pozos petroleros de la región del Magdalena Medio.

En estos momentos el servicio está suspendido por las afectaciones que presenta la infraestructura, la cual es la encargada de darle fuerza al crudo para entrar al tubo principal.

Se estima que el servicio será restablecido antes de las dos de la tarde y se aclara que en el lugar no hubo derrame de crudo.

En el área, según el secretario de Gobierno de Antioquia, ya hay tropas del Ejército y la Policía Nacional, que verifican las

condiciones de seguridad ante una eventual existencia de artefactos explosivos.