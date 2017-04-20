Amigo de Martín Elías que sobrevivió a accidente fue trasladado a Barranquilla

Rafael Rico, más conocido como “Pichón” amigo de Martín Elías y sobreviviente al accidente de tránsito donde falleció el cantante vallenato, fue trasladado de urgencias de la Clínica Santa María de Sincelejo a la ciudad de Barranquilla.

Según conoció La W, “Pichón” ingresó procedente de la clínica Santa María donde estaba siendo tratado por politraumatismo secundario a accidente automovilístico, y presenta una fractura en su mano, además de esto los médicos esperan los resultados de algunas placas que le fueron tomadas para definir qué otras intervenciones requeriría, y en estos momentos se encuentra estable.

“Pichón” además de ser uno de los mejores amigos de Martín Elías se desempeñaba como uno de los asistentes del cantante. Su padre era también amigo muy cercano del padre de Martín, Diomedes Díaz, ya fallecido.