6AM W6AM W

Barranquilla

Amigo de Martín Elías que sobrevivió a accidente fue trasladado a Barranquilla

&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;En la Clínica Portoazul se recupera del accidente ocurrido el viernes santo donde falleció el cantante vallenato.

Martín Elías. Foto: Colprensa

Martín Elías. Foto: Colprensa(Thot)

Rafael Rico, más conocido como “Pichón” amigo de Martín Elías y sobreviviente al accidente de tránsito donde falleció el cantante vallenato, fue trasladado de urgencias de la Clínica Santa María de Sincelejo a la ciudad de Barranquilla.

Según conoció La W, “Pichón” ingresó procedente de la clínica Santa María donde estaba siendo tratado por politraumatismo secundario a accidente automovilístico, y presenta una fractura en su mano, además de esto los médicos esperan los resultados de algunas placas que le fueron tomadas para definir qué otras intervenciones requeriría, y en estos momentos se encuentra estable.

“Pichón” además de ser uno de los mejores amigos de Martín Elías se desempeñaba como uno de los  asistentes del cantante. Su padre era también amigo muy cercano del padre de Martín, Diomedes Díaz, ya fallecido.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad